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        Manisa'da bir kadının lojmanda ölü bulunmasıyla ilgili polisin yargılanmasına başlandı

        Manisa'nın Demirci ilçesinde, Yeşim Akbaş'ın (26) polis lojmanında başından silahla vurulmuş olarak ölü bulunmasıyla ilgili tutuklanan polis memuru D.Y, hakim karşısına çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 17:16 Güncelleme: 22.03.2024 - 17:16
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        Manisa'da bir kadının lojmanda ölü bulunmasıyla ilgili polisin yargılanmasına başlandı
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        Manisa'nın Demirci ilçesinde, Yeşim Akbaş'ın (26) polis lojmanında başından silahla vurulmuş olarak ölü bulunmasıyla ilgili tutuklanan polis memuru D.Y, hakim karşısına çıktı.

        Salihli Ağır Ceza Mahkemesinde başlayan davanın ilk duruşmasına maktul Yeşim Akbaş'ın yakınları, taraf avukatları ve tutuklu sanık D.Y katıldı.

        "Kadına karşı kasten öldürme" ve "kamu görevine ait araç ve gereçleri suçta kullanma" suçlamaları yöneltilen D.Y, savunmasında Akbaş'ın psikolojik sorunları nedeniyle tedavi gördüğünü, intihara meyilli olduğunu ileri sürerek, kadını kendisinin öldürmediğini iddia etti.

        Yeşim Akbaş'ın ailesinin avukatları ise sanığın maktulün psikolojik sorunları olduğu iddialarının doğru olmadığını öne sürerek adli tıp raporuna göre merminin giriş ve çıkış açıları nedeniyle olayın intihar olmasının mümkün görünmediğini savundu.

        Mahkeme başkanı, kadının ölümüne neden olan merminin vücuda giriş ve çıkış noktasıyla ilgili ayrıntılı raporun ilgili kurumdan talep edilmesine, maktulün psikolojik sorunları olup olmadığına yönelik hastane kayıtlarının araştırılmasına ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

        Duruşma sonrası adliye önünde açıklama yapan Yeşim Akbaş’ın annesi Aysun Akbaş, kızının maddi sıkıntısının bulunmadığını, hayat dolu bir insan olduğunu, sanığın kızı hakkında iftira attığını iddia etti.

        - Olay

        Demirci Emniyet Müdürlüğünde görevli komiser yardımcısı D.Y'nin kaldığı lojmanda 14 Nisan 2023'de başından silahla vurulmuş olarak bulunan 26 yaşındaki Yeşim Akbaş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

        Olayda kullanılan tabancanın sahibi olan D.Y, jandarma ekiplerince gözaltına alınmış, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

        Cumhuriyet savcısının yeniden gözaltı kararı verdiği sanık, 19 Nisan'da İzmir'in Karşıyaka ilçesinde gözaltına alınarak tutuklanmış ve açığa alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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