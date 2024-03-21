Manisa'da karma töreninde mesir kuyruğu

MANİSA'da 23-28 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali için 7 ton mesir macunu 4 yıl aradan sonra 484'üncü kez halka saçılmak için karılmaya başlandı. Vatandaşlar mesir macunu alabilmek için birbiriyle yarışırken, alanda renkli görüntüler oluştu.

UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali, 3 yıl koronavirüs, 1 yıl da deprem nedeniyle gerçekleştirilemedi. Yavuz Sultan Selim'in eşi, Kanuni Sultan Süleyman'ın annesi Ayşe Hafsa Sultan hastalandığında dönemin ünlü hekimi Merkez Efendi tarafından 41 çeşit baharatın karışımı ile hazırlanan mesir macunu, 4 yıl aradan sonra 484'üncü kez halka saçılmak için karılmaya başlandı. Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen programa Manisa Valisi Enver Ünlü, AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, CHP Manisa milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Bekir Başevirgen, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Manisa protokolü katıldı. Sunulan çelengin ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Azerbaycan Kafkas ve Manisa Büyükşehir Belediyesi halk oyunları ekipleri birer gösteri sundu, öğrenciler şiir okudu. Protokol üyeleri yumurta kırdı, örste demir dövdü. Ateşin üzerinden atladı.

KORTEJ YÜRÜYÜŞÜ YAPILDI Ardından geleneksel mesir karma töreni kortej yürüyüşü gerçekleşti. Şehzadeler Belediyesi Mehter Takımı eşliğinde Sultan Camii Külliyesi'ne kadar yürüyüş gerçekleşti. Sultan Camii Bimarhanesi'nde mesir karma töreni düzenlendi. Törende Manisa Mevlithanlar Derneği tarafından Mesir ilahisi okundu. Ardından mesir macunu protokol üyeleri tarafından kazana döküldü. Daha sonra Manisa İl Müftü Vekili Mehmet Ceyhan, tarafından edilen duanın ardından mesir macunu kazanı karıldı. Vatandaşlar kazandan mesir macunu alabilmek için birbirleriyle yarıştı. Vatandaşlar, getirdikleri kaplara mesir macunu doldurabilmek için sıraya girerken, alanda renkli görüntüler oluştu. Manisa'yı Mesir'i Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık, saçılacak olan 7 ton mesir macunun hazırlığının sürdüğünü belirterek, destek verenlere teşekkür etti.

Törene katılan vatandaşlardan Malik Biber, "Manisalı olmaktan, mesir festivalini kutlamaktan çok mutluyum. Sadece Manisalıları değil, tüm Türkiye'yi festivale bekliyoruz" dedi. Vatandaşlardan Nuriye Semiz, okunmuş mesir macunu aldığı için çok mutlu olduğunu dile getirirken, Ayşe Pınaroğlu ise "Çok heyecanlandım. Mesir Festivali’ni iple çekiyordum. Okunmuş mesir aldım. Çocuğumda konuşma geriliği var, inşallah şifa olur" dedi. Mehmet Gezen de "4 yıldır yapılmıyordu. Yapılmasını bekliyorduk" diye konuştu. 41 ÇEŞİT BAHARAT KULLANILIYOR