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        Alaşehir'de ana sınıfı öğrencileri için kütüphane etkinliği

        Alaşehir'de Kütüphane Haftası kapsamında ana sınıfı öğrencileri için drama gösterisi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 13:11 Güncelleme: 20.03.2024 - 13:11
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        Alaşehir'de ana sınıfı öğrencileri için kütüphane etkinliği
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        Alaşehir'de Kütüphane Haftası kapsamında ana sınıfı öğrencileri için drama gösterisi düzenlendi.

        İlçe Halk Kütüphanesi bahçesinde düzenlenen etkinlikte "Masal Perisi" adlı drama gösterisi sunuldu. Yazar Filiz Başaran, kitaplarını imzaladı.

        Kütüphane Müdürü Nilüfer Aydemir, yaptığı açıklamada 25-31 Mart tarihleri arasında kutlanacak 60. Kütüphane Haftası için etkinliklere erken başladıklarını belirterek, "Okullardan gelen randevuları değerlendirerek çocuklarımızın kütüphanemizden daha fazla ve bilinçli faydalanmalarını amaçlıyoruz. Drama çalışmalarını değerli yazarımızla yapacağız. Robotik kodlama etkinlikleriyle farklı bir boyut kazandırdık. Taleplerin çok olması nedeniyle okullarımızın kütüphanemizden randevu almalarını rica ediyoruz." dedi.

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