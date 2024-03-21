Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Salihli'de öğrencilere "Mobil Trafik Eğitim Tırı"nda eğitim verildi

        Manisa'nın Salihli ilçesinde, öğrencilere "Mobil Trafik Eğitim Tırı"nda eğitim verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 15:10 Güncelleme: 21.03.2024 - 15:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Salihli'de öğrencilere "Mobil Trafik Eğitim Tırı"nda eğitim verildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Manisa'nın Salihli ilçesinde, öğrencilere "Mobil Trafik Eğitim Tırı"nda eğitim verildi.

        Eğitim tırı, Devlet Bahçeli Kent Meydanında öğrencileri ağırladı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri öğrencilere teorik ve uygulamalı trafik eğitimi verdi. Eğitime katılan öğrencilere eğitici kitap, kırmızı düdük ve trafik kartları dağıtıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekliler için banka promosyonu açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekliler için banka promosyonu açıklaması
        IBAN ile ödeme yapmak riskli mi?
        IBAN ile ödeme yapmak riskli mi?
        İşte Süper Lig'in değerli futbolcusu!
        İşte Süper Lig'in değerli futbolcusu!
        Sucu dükkanında özel odalı istismar dehşeti! Bakanlıktan açıklama!
        Sucu dükkanında özel odalı istismar dehşeti! Bakanlıktan açıklama!
        Arda Güler ve Kenan Yıldız o listede!
        Arda Güler ve Kenan Yıldız o listede!
        Banksy evinin duvarına resim yapınca meşhur oldu
        Banksy evinin duvarına resim yapınca meşhur oldu
        Sevgilisine memleketini gezdirdi
        Sevgilisine memleketini gezdirdi
        Bu 10 alışkanlık beyne zarar veriyor!
        Bu 10 alışkanlık beyne zarar veriyor!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete: Yeni meydan muharebesi yaşanabilir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete: Yeni meydan muharebesi yaşanabilir
        Araban sarımsağına AB'den coğrafi işaret
        Araban sarımsağına AB'den coğrafi işaret
        Doğanay Güzelgün'ün ölümüne yol açan Temel Ünlü çete üyesi çıktı!
        Doğanay Güzelgün'ün ölümüne yol açan Temel Ünlü çete üyesi çıktı!
        EURO 2024 provası!
        EURO 2024 provası!
        "Hayatımda hiçbir kadın olmayacak"
        "Hayatımda hiçbir kadın olmayacak"
        TIR ile minibüs çarpıştı! İlk belirlemeye göre 5 ölü!
        TIR ile minibüs çarpıştı! İlk belirlemeye göre 5 ölü!
        Altında yeni rekor
        Altında yeni rekor
        BES'te kısmen ödeme uygulaması 1 Temmuz'a ertelendi
        BES'te kısmen ödeme uygulaması 1 Temmuz'a ertelendi
        Neuralink: Beyin çipli hasta düşünce yoluyla satranç oynadı
        Neuralink: Beyin çipli hasta düşünce yoluyla satranç oynadı
        En riskli sürücüler boşanmış olanlar
        En riskli sürücüler boşanmış olanlar
        Meksika, göçmenlerle ilgili yasa yüzünden ABD'ye tepki gösterdi
        Meksika, göçmenlerle ilgili yasa yüzünden ABD'ye tepki gösterdi

        Benzer Haberler

        Alaşehir'de fidan dikim etkinliği düzenlendi
        Alaşehir'de fidan dikim etkinliği düzenlendi
        Manisa BŞB'de Anadolu Efes maçı kapalı gişe
        Manisa BŞB'de Anadolu Efes maçı kapalı gişe
        Manisa Büyükşehir Belediyespor, Anadolu Efes karşısında taraftar desteği be...
        Manisa Büyükşehir Belediyespor, Anadolu Efes karşısında taraftar desteği be...
        Alaşehir'de ana sınıfı öğrencileri için kütüphane etkinliği
        Alaşehir'de ana sınıfı öğrencileri için kütüphane etkinliği
        AK Parti Alaşehir teşkilatı iftar düzenledi
        AK Parti Alaşehir teşkilatı iftar düzenledi
        Akhisar'da sahte zeytinyağı operasyonu
        Akhisar'da sahte zeytinyağı operasyonu