Salihli'de öğrencilere "Mobil Trafik Eğitim Tırı"nda eğitim verildi

İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri öğrencilere teorik ve uygulamalı trafik eğitimi verdi. Eğitime katılan öğrencilere eğitici kitap, kırmızı düdük ve trafik kartları dağıtıldı.

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