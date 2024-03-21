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        Manisa BŞB'de Anadolu Efes maçı kapalı gişe

        BASKETBOLSüper Ligi'nde Play-Off mücadelesi veren Manisa Büyükşehir Belediyespor pazar günü evinde Anadolu Efes maçını kapalı gişe oynayacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 11:02 Güncelleme: 21.03.2024 - 11:02
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        Manisa BŞB'de Anadolu Efes maçı kapalı gişe
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        BASKETBOLSüper Ligi'nde Play-Off mücadelesi veren Manisa Büyükşehir Belediyespor pazar günü evinde Anadolu Efes maçını kapalı gişe oynayacak. Muradiye Spor Salonu'nda pazar günü saat 15.30'da oynanacak karşılaşmanın 25 ve 50 TL'den satışa çıkan tüm biletleri kısa sürede tükendi. Ligde son haftalardaki düşüşe rağmen Play-Off barajından çıkmayan Manisa ekibi 23 maçta 12 galibiyet alırken, Anadolu Efes 20 galibiyetle zirve yarışında.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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