Manisa BŞB'de Anadolu Efes maçı kapalı gişe

BASKETBOLSüper Ligi'nde Play-Off mücadelesi veren Manisa Büyükşehir Belediyespor pazar günü evinde Anadolu Efes maçını kapalı gişe oynayacak. Muradiye Spor Salonu'nda pazar günü saat 15.30'da oynanacak karşılaşmanın 25 ve 50 TL'den satışa çıkan tüm biletleri kısa sürede tükendi. Ligde son haftalardaki düşüşe rağmen Play-Off barajından çıkmayan Manisa ekibi 23 maçta 12 galibiyet alırken, Anadolu Efes 20 galibiyetle zirve yarışında.

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