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        Alaşehir'de fidan dikim etkinliği düzenlendi

        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü dolayısıyla 500 fidan toprakla buluşturuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 13:49 Güncelleme: 21.03.2024 - 13:49
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        Alaşehir'de fidan dikim etkinliği düzenlendi
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        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü dolayısıyla 500 fidan toprakla buluşturuldu.

        Alaşehir Orman İşletme Şefliğince, Cumhuriyet Parkı çevresinde fidan dikim etkinliği düzenlendi.

        Günün anlamına ilişkin konuşma ve şiirlerin ardından 500 fidan dikildi.

        Programa Alaşehir Kaymakamı Alper Faruk Güngör, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşları ile yaklaşık 500 öğrenci katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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