Alaşehir'de fidan dikim etkinliği düzenlendi
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü dolayısıyla 500 fidan toprakla buluşturuldu.
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü dolayısıyla 500 fidan toprakla buluşturuldu.
Alaşehir Orman İşletme Şefliğince, Cumhuriyet Parkı çevresinde fidan dikim etkinliği düzenlendi.
Günün anlamına ilişkin konuşma ve şiirlerin ardından 500 fidan dikildi.
Programa Alaşehir Kaymakamı Alper Faruk Güngör, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşları ile yaklaşık 500 öğrenci katıldı.
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