Akhisarspor çıkış arıyor

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta geçen hafta deplasmanda Osmaniyespor FK'ya 3-1 yenilerek düşme hattına gerileyen Akhisarspor yarın evinde son sırada yer alan Sivas Dört Eylül Futbol ile karşı karşıya gelecek. Spor Toto Akhisar Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak 25'inci hafta maçında Kemal Ögen düdük çalacak. Grupta 18 puanla 13'üncü sırada yer alan yeşil-siyahlılar, 15 puanı bulunan Sivas temsilcisini yenerek ateş hattından çıkmayı hedefliyor. İlk yarıda Sivas'ta oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 4-0 kazanmıştı.

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