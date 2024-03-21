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        Manisa'da 56 yıllık muhtarın koltuğuna torunu talip

        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, 56 yıldır muhtarlık yapan ve bu seçimde aday olmayan 89 yaşındaki Yılmaz Yener'in görevine, torunu talip oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 16:13 Güncelleme: 21.03.2024 - 16:13
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        Manisa'da 56 yıllık muhtarın koltuğuna torunu talip
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        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, 56 yıldır muhtarlık yapan ve bu seçimde aday olmayan 89 yaşındaki Yılmaz Yener'in görevine, torunu talip oldu.

        Yılmaz Yener, yaklaşık 5 bin kişinin yaşadığı, 3 bin 900 seçmenin bulunduğu Altay Mahallesi'nde 1968 yılında muhtar seçildi.

        Görev süresi boyunca birçok başbakan ve cumhurbaşkanı gören Yener, AA muhabirine 11 seçimden kazanan olarak çıkmasının, mahalle halkıyla karşılıklı olan sevgiden kaynaklandığını söyledi.

        İlk muhtar adaylığını, arkadaşlarının isteği üzerine yaptığını, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde ise aday olmadığını anlatan Yener, şöyle konuştu:

        "56 yıldır görevdeyim. Halkımız bizi çok sevdi, göreve layık gördü. Ankara'da Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya geldim, fotoğraf çekindim. Onu hiç unutamam. Fotoğrafları duvarımda asılıdır. Yeni göreve gelecek olan muhtarlarımıza naçizane nasihatim, sakin ve sevgi dolu hizmet etsinler. Halkımız o zaman onlara karşılığını veriyor. Bakın halk bizi öyle bir sevdi ki bugüne kadar karşımıza hiç aday çıkmadı."

        - Torunu aday

        Mahalle muhtarlığına aday olduğunu açıklayan, Yener'in torunu 41 yaşındaki Yılmaz Semih Yener ise "Dedemin 56 yıl yaptığı muhtarlığı, aile olarak bir 50 yıl daha yapmak istiyoruz." dedi.

        Mahalle halkıyla aile gibi olduklarını vurgulayan Yener, seçilmesi halinde dedesinden alacağı görevi en iyi şekilde yapmaya çalışacağını ifade etti.

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