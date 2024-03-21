Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali Nevruz Bayramı şenlikleriyle başladı

Manisa'da bu yıl 484'üncüsü düzenlenen Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali kapsamında macun karma töreni düzenlendi.

UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi içinde yer alan, koronavirüs salgını tedbirleri nedeniyle 3 yıl yapılamayan, geçen sene de Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle iptal edilen festival, bu yıl Nevruz Bayramı şenlikleriyle birlikte başladı.

484'üncü festival kapsamında Vali Enver Ünlü, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Şehzadeler Belediye Başkanvekili Atilla Efendioğlu ile Manisa'yı Mesir'i Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık tarafından Milli Egemenlik ve Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Protokol üyelerinin Nevruz'un ritüellerinden renkli yumurtaları tokuşturması, örste demir dövmesi, ateşin üzerinden atlaması sonrası kortej yürüyüşü yapıldı. Mesir macunu sayesinde şifa bulan Hafsa Sultan ve mesir macununu hazırlayan Merkez Efendi'yi temsil eden tiyatrocuların eşliğinde protokol üyeleri, halkı selamlayarak Sultan Camii Külliyesi'ndeki Şifahane'nin önüne kadar yürüdü. - 41 çeşit baharat ve bitki kazana döküldü Burada düzenlenen mesir macunu karma töreninde bir konuşma yapan Vali Enver Ünlü, bugünün Nevruz Bayramı olması vesilesiyle iki sevinci birden yaşadıklarını belirtti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ergün de festivalin Manisa'nın tanıtılmasına katkı sağladığını belirterek, "Bu güzide ve köklü geleneği geçmişten bugüne aktaran bütün büyüklerimizi, festivalin ortaya çıkmasına vesile olan muhterem ecdadımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyorum." dedi. Manisa'yı Mesir'i Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık da festivalin UNESCO Somut Olmayan Kültür Mirası listesinde yer aldığını, mesir macunu için de Avrupa Birliği nezdinde başlattıkları coğrafi işaret çalışmasında son aşamaya geldiklerini belirtti.

Törene katılan protokol üyeleri, mesir macununun içeriğinde yer alan 41 çeşit baharat ve bitkiyi kazana dökerek macunu kardı. Ellerindeki poşetler ve kaplarla bekleyenler tören sonrası kazanın başına gelerek, mesir macunu alabilmek için birbirleriyle yarıştı. Çeşitli etkinliklerle devam edecek Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali, 28 Nisan Pazar günü Sultan Cami kubbe ve minarelerinden vatandaşlara 7 ton mesir macunu saçılmasıyla sona erecek. - Mesirin tarihçesi Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim'in eşi ve Kanuni Sultan Süleyman'ın annesi Hafsa Sultan'ın hasta olması sonrası Sultan Camisi Medresesi idarecisi ve hekimi Merkez Efendi tarafından 41 çeşit bitki ve baharat karıştırılarak macun hazırlanır.