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        Manisa'da satışı yasak papağan ticareti yapan kişiye 112 bin lira ceza kesildi

        Manisa'nın Salihli ilçesinde evinde 14 kırmızı gagalı cennet papağanı ele geçirilen kişiye, 112 bin lira idari para cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 18:02 Güncelleme: 22.03.2024 - 18:02
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        Manisa'da satışı yasak papağan ticareti yapan kişiye 112 bin lira ceza kesildi
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        Manisa'nın Salihli ilçesinde evinde 14 kırmızı gagalı cennet papağanı ele geçirilen kişiye, 112 bin lira idari para cezası verildi.

        Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, E.Y'nin Durasıllı Mahallesi'ndeki evinde ticareti yasak olan kırmızı gagalı cennet papağanı satışı yaptığı bilgisine ulaştı.

        Adrese düzenlenen operasyonda 14 kırmızı gagalı cennet papağanı ele geçirildi. Jandarma ekipleri, şüpheliye toplam 112 bin lira idari para cezası uyguladı.

        Kırmızı gagalı cennet papağanları, İzmir Doğal Yaşam Parkı'na gönderilmek üzere Salihli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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