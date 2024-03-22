Manisa'da satışı yasak papağan ticareti yapan kişiye 112 bin lira ceza kesildi

Kırmızı gagalı cennet papağanları, İzmir Doğal Yaşam Parkı'na gönderilmek üzere Salihli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğine teslim edildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, E.Y'nin Durasıllı Mahallesi'ndeki evinde ticareti yasak olan kırmızı gagalı cennet papağanı satışı yaptığı bilgisine ulaştı.

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