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        Tariş Üzüm Birliği, üzüm işleme tesisinde kapasite artıracak

        TARİŞ Üzüm Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Başkanı Ferhat Şen, Birliğin yeni dönemde kapasite artırma yatırımlarına ağırlık vereceğini, üretici için söz verdikleri kilogram başına 5 lira fark ödemesine de haziran ayında başlayacaklarını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2024 - 09:45 Güncelleme: 23.03.2024 - 09:45
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        Tariş Üzüm Birliği, üzüm işleme tesisinde kapasite artıracak
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        TARİŞ Üzüm Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Başkanı Ferhat Şen, Birliğin yeni dönemde kapasite artırma yatırımlarına ağırlık vereceğini, üretici için söz verdikleri kilogram başına 5 lira fark ödemesine de haziran ayında başlayacaklarını bildirdi.

        Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki bir tesiste yönetim kurulu üyeleriyle birlikte gazetecilere açıklamalarda bulunan Şen, 9 bin üretici ve 13 kooperatifi çatısı altında bulunduran Birlik bünyesinde kuru üzüm işletmesi, sirke, alkol, pekmez ve kolonya fabrikalarının bulunduğunu ifade etti.

        Birliğin yönetiminin 2 ay önce değiştiğini dile getiren Şen, istenilen mali düzeyde olmadıklarını, rakipler büyürken kurumun küçüldüğünü, ilave yatırımlarla borçları ödeyeceklerini ve kurumsal yapıyı güçlendireceklerini söyledi.

        Şen, Japonya'da düzenlenen Foodex Fuarı'nda Birliğin marka değeri ve imajının yüksek olduğunu gözlemlediklerini belirterek şu bilgileri verdi:

        "Üzüm işletmemizin üretim kapasitesini 2 katına çıkaracağız. Çalışmalarımız başladı, ağustos ayına yetiştireceğiz. Yıllık 40 bin ton olan kapasite 80 bin ton seviyesine çıkacak. Pazar payının yaklaşık yüzde 50'sini elimizde bulundurduğumuz sirke işletmemizde ilave 10 milyon litrelik yatırım yapmayı planlıyoruz. Bu 2 yatırım için 200 milyon lira harcayacağız."

        Birliğin Manisa ve İzmir'deki gayrimenkullerinin değerlendirilmesi için de çalışmaların sürdüğünü dile getiren Şen, depolama maliyetlerini düşürmek için de çatı tipi güneş enerjisi santrali kurmayı planladıklarını ifade etti.

        - TMO ile ortak çalışma

        Şen, yeni sezonda üzüm avans alım fiyatlarını 1 Ağustos'ta açıklayacaklarını belirterek, "Nisan-mayıs döneminde arazilerde rekolte çalışması yapacağız. Ortaklarımızı yaş veya kuru olarak ayrı kategoride üzüm yetiştirmeye yönlendireceğiz. Üzüm alımlarında TMO ile ortak çalışmayı planlıyoruz." dedi.

        Birlikte yapılan seçim öncesi ortaklara kilogram başına 5 lira fark ödemesi sözü verdiklerini de kaydeden Şen, ödemeleri haziran ayının ilk haftası, Kurban Bayramı'ndan önce yapacaklarını açıkladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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