Somaspor, Düzce deplasmanında

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son olarak evinde Sarıyer'le 1-1 berabere kalıp galibiyet hasretini 8 maça çıkaran Somaspor yarın deplasmanda Düzcespor'la karşı karşıya gelecek. İştirak Düzce Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak maçta Hasan Kaçar düdük çalacak. Alınan kötü sonuçların ardından taraftarın tepki gösterdiği Somaspor Teknik Direktörü Burhanettin Basatemür, zorlu bir maça çıkacaklarını belirterek, "Kötü gidişata son vermek için elimizden gelen mücadeleyi ortaya koyacağız" dedi. Somaspor bu maç öncesi 38 puanla 11'inci sırada yer alırken, Düzcespor 30 puanla düşme hattında bulunuyor.

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