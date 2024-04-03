Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Seçim
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Manisa FK'de teknik direktör Mustafa Dalcı'nın yerine Levent Devrim getirildi

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK'de teknik direktör Mustafa Dalcı'nın yerine Levent Devrim'in göreve getirildiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2024 - 17:49 Güncelleme: 03.04.2024 - 17:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manisa FK'de teknik direktör Mustafa Dalcı'nın yerine Levent Devrim getirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK'de teknik direktör Mustafa Dalcı'nın yerine Levent Devrim'in göreve getirildiği bildirildi.

        Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Mustafa Dalcı ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Mustafa Dalcı'ya kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

        Manisa FK'nin başında 11 maça çıkan Dalcı, 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı.

        - Dalcı'nın yerine Levent Devrim göreve başladı

        Siyah-beyazlı ekip, yolların ayrıldığı Dalcı'nın yerine sezon sonuna kadar Levent Devrim ile anlaştı.

        Fikri Bayrıl Tesisleri'nde gerçekleşen imza töreninde konuşan Devrim, Manisa FK'nin yuvası olduğunu belirterek, "Zor bir süreçten geçiyoruz ama bunun üstesinden gelecek güçteyiz. En kısa zamanda bunu sahaya da yansıtmak için çok çalışacağız. Yine güzel günler göreceğiz. Taraftarlarımızın yüreği ferah olsun. Manisa Futbol Kulübü en iyi yerlere çıkacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

        Manisa FK Başkanı Mevlüt Aktan da Devrim'e yeni görevinde başarılar dileyerek, şunları kaydetti:

        "Levent Devrim bu kulüp için önemli ve değerli bir isim. Birlikte çok önemli işler yaptık. Zor bir süreçten geçiyoruz ama bu sürecin sabırla üstesinden geleceğiz. Manisa Futbol Kulübü olarak hedefimizde en ufak bir sapma yok. Bunun böyle bilinmesini istiyorum. Bu kulübü daha da yukarılara çıkarmak için çok çalışacağız. Manisa Futbol Kulübü bu şehrin bir değeridir. Tüm taraftarlarımızı ve Manisalı futbolseverleri bu değere sahip çıkmaya ve destek olmaya davet ediyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        F.Bahçe'den erteleme ve yabancı hakem talebi!
        F.Bahçe'den erteleme ve yabancı hakem talebi!
        Cansız bedeni derin dondurucuda çıkan Lina'nın ölümünde karar!
        Cansız bedeni derin dondurucuda çıkan Lina'nın ölümünde karar!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        29 kişinin öldüğü gece kulübü görüntülendi!
        29 kişinin öldüğü gece kulübü görüntülendi!
        Trabzonspor'a 6 maç saha kapatma cezası verildi
        Trabzonspor'a 6 maç saha kapatma cezası verildi
        Fenerbahçe, Süper Kupa maçına çıkacak mı?
        Fenerbahçe, Süper Kupa maçına çıkacak mı?
        "Hiç vazgeçmedim bu sevdadan"
        "Hiç vazgeçmedim bu sevdadan"
        Mobil haberleşme tarifesine zam
        Mobil haberleşme tarifesine zam
        Diyarbakır'da ilk kez 'lahit' bulundu
        Diyarbakır'da ilk kez 'lahit' bulundu
        Eşini ve yanındaki erkeği öldürmüştü! Kan donduran ayrıntı ortaya çıktı!
        Eşini ve yanındaki erkeği öldürmüştü! Kan donduran ayrıntı ortaya çıktı!
        "İşçileri iftara davet etmişler"
        "İşçileri iftara davet etmişler"
        Van Büyükşehir kararına DEM Parti'den itiraz
        Van Büyükşehir kararına DEM Parti'den itiraz
        Avrupa’da yasak Türkiye’de serbest! Mikroplastik ve nanoplastik tehlikesi
        Avrupa’da yasak Türkiye’de serbest! Mikroplastik ve nanoplastik tehlikesi
        Fenerbahçe'nin konuğu Adana Demirspor
        Fenerbahçe'nin konuğu Adana Demirspor
        Yüzeyi otla kaplandı... 'Kızıl'ırmak!
        Yüzeyi otla kaplandı... 'Kızıl'ırmak!
        Sivilcenin formülü mutfaktaymış!
        Sivilcenin formülü mutfaktaymış!
        Mart enflasyonu açıklandı
        Mart enflasyonu açıklandı
        Galatasaray - Hatayspor maçının hakem yorumları
        Galatasaray - Hatayspor maçının hakem yorumları
        Hangi il ve ilçelerde sonuçlara itiraz edildi?
        Hangi il ve ilçelerde sonuçlara itiraz edildi?
        Milyarderler belli oldu
        Milyarderler belli oldu

        Benzer Haberler

        Soma Belediye Başkanı Sercan Okur, mazbatasını aldı
        Soma Belediye Başkanı Sercan Okur, mazbatasını aldı
        Manisa Barosu, Soma'da avukatın saldırıya uğramasına ilişkin açıklama yaptı
        Manisa Barosu, Soma'da avukatın saldırıya uğramasına ilişkin açıklama yaptı
        Sarıgöl Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz, görevine başladı
        Sarıgöl Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz, görevine başladı
        Somaspor - Aksaray Belediyespor: 2-1
        Somaspor - Aksaray Belediyespor: 2-1
        Manisa'da izinsiz kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı
        Manisa'da izinsiz kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı
        Manisa FK seçim sonrası karıştı
        Manisa FK seçim sonrası karıştı