Manisa FK'de teknik direktör Mustafa Dalcı'nın yerine Levent Devrim getirildi

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK'de teknik direktör Mustafa Dalcı'nın yerine Levent Devrim'in göreve getirildiği bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Mustafa Dalcı ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Mustafa Dalcı'ya kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Manisa FK'nin başında 11 maça çıkan Dalcı, 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı.

- Dalcı'nın yerine Levent Devrim göreve başladı Siyah-beyazlı ekip, yolların ayrıldığı Dalcı'nın yerine sezon sonuna kadar Levent Devrim ile anlaştı. Fikri Bayrıl Tesisleri'nde gerçekleşen imza töreninde konuşan Devrim, Manisa FK'nin yuvası olduğunu belirterek, "Zor bir süreçten geçiyoruz ama bunun üstesinden gelecek güçteyiz. En kısa zamanda bunu sahaya da yansıtmak için çok çalışacağız. Yine güzel günler göreceğiz. Taraftarlarımızın yüreği ferah olsun. Manisa Futbol Kulübü en iyi yerlere çıkacaktır." değerlendirmesinde bulundu.