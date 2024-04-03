Manisa Barosu, Soma'da avukatın saldırıya uğramasına ilişkin açıklama yaptı

Manisa Baro Başkanı Ümit Rona, Soma'da meslektaşlarına saldıran 3 kişinin tutuklandığını belirterek avukatların davaların tarafı olmadıklarına dikkat çekti.

Soma'da boşanma davasında taraf vekili olarak görev yapan Ergun Tok'un darbedilmesiyle ilgili adliye önünde Manisa Barosu tarafından basın açıklaması yapıldı.

Baro Başkanı Ümit Rona, Ergun Tok'un davadan çekilmesi için tehdit edildiği, ardından 3 kişi tarafından darbedildiğini belirterek, şüphelilerin gözaltına alınarak tutuklandığını ifade etti.