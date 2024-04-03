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        Manisa'da elektrik direğine çarpan motosikletin sürücüsü öldü

        Manisa'nın Akhisar ilçesinde, elektrik direğine çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2024 - 11:36 Güncelleme: 03.04.2024 - 11:36
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        Manisa'da elektrik direğine çarpan motosikletin sürücüsü öldü
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        Manisa'nın Akhisar ilçesinde, elektrik direğine çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Samet Biltekin (17) yönetimindeki 45 ANH 979 plakalı motosiklet, Cumhuriyet Mahallesi 263 Sokak'ta elektrik direğine çarptı.

        Yaralanan sürücü, bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Biltekin, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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