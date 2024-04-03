Manisa'da elektrik direğine çarpan motosikletin sürücüsü öldü
Manisa'nın Akhisar ilçesinde, elektrik direğine çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Manisa'nın Akhisar ilçesinde, elektrik direğine çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Samet Biltekin (17) yönetimindeki 45 ANH 979 plakalı motosiklet, Cumhuriyet Mahallesi 263 Sokak'ta elektrik direğine çarptı.
Yaralanan sürücü, bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Biltekin, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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