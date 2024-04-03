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        Alaşehir'de yem bitkisi tohumu dağıtımına başlandı

        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yem bitkisi üretimini desteklemek üzere üreticilere sorgum-sudan otu tohumu dağıtılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2024 - 09:13 Güncelleme: 03.04.2024 - 09:13
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        Alaşehir'de yem bitkisi tohumu dağıtımına başlandı
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        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yem bitkisi üretimini desteklemek üzere üreticilere sorgum-sudan otu tohumu dağıtılıyor.

        Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulan "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" kapsamında sorgum-sudan otu melezi üretiminin yaygınlaştırılması amacıyla çiftçilere yüzde 75 hibe destekli tohum dağıtımına başlandı. Alaşehir’de ilk hibe destekli tohum desteğini çiftçi Yaşar Moray aldı.

        Silaj veya otlatılarak kaba yem ihtiyacının karşılanması ve yem girdilerinin düşürülmesi amacıyla uygulanan projede şartları karşılayan üreticilerin İlçe Tarım Müdürlüğüne başvuruda bulunabileceği açıklandı.

        Alaşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürü Musa Akkaynak, ilçede sorgum sudan otu tarımını yaygınlaştırmak istediklerini, üreticilerin başvurularını beklediklerini belirtti.

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