Alaşehir'de yem bitkisi tohumu dağıtımına başlandı

Silaj veya otlatılarak kaba yem ihtiyacının karşılanması ve yem girdilerinin düşürülmesi amacıyla uygulanan projede şartları karşılayan üreticilerin İlçe Tarım Müdürlüğüne başvuruda bulunabileceği açıklandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulan "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" kapsamında sorgum-sudan otu melezi üretiminin yaygınlaştırılması amacıyla çiftçilere yüzde 75 hibe destekli tohum dağıtımına başlandı. Alaşehir’de ilk hibe destekli tohum desteğini çiftçi Yaşar Moray aldı.

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