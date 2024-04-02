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        Manisa FK-Bodrum FK maçının ardından

        Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında konuk ettiği Bodrum FK'ye 1-0 mağlup olan Manisa FK'de teknik direktör Mustafa Dalcı, aldıkları sonuçtan dolayı üzgün olduklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 23:00 Güncelleme: 02.04.2024 - 23:00
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        Manisa FK-Bodrum FK maçının ardından
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        Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında konuk ettiği Bodrum FK'ye 1-0 mağlup olan Manisa FK'de teknik direktör Mustafa Dalcı, aldıkları sonuçtan dolayı üzgün olduklarını söyledi.

        Dalcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, iki takım için de zorluk derecesi yüksek bir maçı geride bıraktıklarını belirterek, "Atanın kazanacağı bir maçtı. Maalesef biz pozisyonları değerlendiremedik. Dolayısıyla mağlup olduğumuz için çok üzgünüz. En kısa zamanda bu durumdan çıkmak gerekiyor. Artık bu maçı unutup önümüzdeki maça bakacağız." diye konuştu.

        Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir ise kendileri için çok önemli bir galibiyet aldıklarını dile getirerek, "Özellikle sezon başında çok farklı hedeflerle kurulmuş bir rakibimiz vardı. Bireysel olarak baktığınızda gerçekten çok şampiyonluklar yaşamış, çok farklı üst düzey takımlarda oynamış oyunculardan kurulu bir takıma karşı oynadık." ifadelerini kullandı.

        Son 4 haftada iyi oynamalarına rağmen istedikleri sonuçları alamadıklarına dikkati çeken Taşdemir, şunları kaydetti:

        "Bu sonuca da ihtiyacımız vardı açıkçası. Dolayısıyla özellikle şampiyonluk ve play-off yarışının kızıştığı şu dönemde şu zamanda burada galip gelmek çok önemliydi. Doğru bir oyun oynadık. İyi bir oyun oynadık. Sonucunda zor da olsa galip gelmeyi bildik. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Kalan 6 tane çok zor maçımız var. İnşallah aynı ciddiyetle, aynı tempoyla ve aynı oyunla hedefi galibiyet olan takımı sahaya tekrar yansıtmayı bundan sonraki maçlarda da başarabiliriz. Hedefimiz bu ve bunun için uğraşıyoruz. Bugün galip gelen oyuncuların hepsini kutluyorum."

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