Manisa FK-Bodrum FK maçının ardından

Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında konuk ettiği Bodrum FK'ye 1-0 mağlup olan Manisa FK'de teknik direktör Mustafa Dalcı, aldıkları sonuçtan dolayı üzgün olduklarını söyledi.

Dalcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, iki takım için de zorluk derecesi yüksek bir maçı geride bıraktıklarını belirterek, "Atanın kazanacağı bir maçtı. Maalesef biz pozisyonları değerlendiremedik. Dolayısıyla mağlup olduğumuz için çok üzgünüz. En kısa zamanda bu durumdan çıkmak gerekiyor. Artık bu maçı unutup önümüzdeki maça bakacağız." diye konuştu.