Stat:Manisa19 Mayıs
Hakemler: Ömer Faruk Gültekin, Mehmet Dura, Arif Dilmeç
Manisa FK: Erhan Erentürk, Sertan Taşqın, Graovac (Dk. 77 Diallo), Sinan Osmanoğlu, Muhammet Ensar Akgün, Alberk Koç, Oğuz Gürbulak, Burak Altıparmak (Dk. 60 Topalli), Dokanovic (Dk. 82 Bekir Karadeniz), Rroca (Dk. 61 Ofkir), Lima
Bodrum FK: Sousa, Üzeyir Ergün, Celustka, Ali Aytemur, Cenk Şen, Ahmet Aslan (Dk. 86 Erkan Değişmez), Burak Çoban (Dk. 90 Haqi Osman), Musah Mohammed, Samet Yalçın, Kenan Özer (Dk. 64 Brazao), Celal Dumanlı (Dk. 64 Gökdeniz Bayrakdar)
Gol: Dk. 75 Brazao (Bodrum FK)
Sarı kartlar: Dk. 39 Dokanovic, Dk. 63 Oğuz Gürbulak (Manisa FK)
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