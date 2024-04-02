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        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 22:42 Güncelleme: 02.04.2024 - 22:42
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        Futbol: Trendyol 1. Lig
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        Stat:Manisa19 Mayıs

        Hakemler: Ömer Faruk Gültekin, Mehmet Dura, Arif Dilmeç

        Manisa FK: Erhan Erentürk, Sertan Taşqın, Graovac (Dk. 77 Diallo), Sinan Osmanoğlu, Muhammet Ensar Akgün, Alberk Koç, Oğuz Gürbulak, Burak Altıparmak (Dk. 60 Topalli), Dokanovic (Dk. 82 Bekir Karadeniz), Rroca (Dk. 61 Ofkir), Lima

        Bodrum FK: Sousa, Üzeyir Ergün, Celustka, Ali Aytemur, Cenk Şen, Ahmet Aslan (Dk. 86 Erkan Değişmez), Burak Çoban (Dk. 90 Haqi Osman), Musah Mohammed, Samet Yalçın, Kenan Özer (Dk. 64 Brazao), Celal Dumanlı (Dk. 64 Gökdeniz Bayrakdar)

        Gol: Dk. 75 Brazao (Bodrum FK)

        Sarı kartlar: Dk. 39 Dokanovic, Dk. 63 Oğuz Gürbulak (Manisa FK)

        MANİSA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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