Hafif ticari aracın TIR'a çarptığı kazada ölü sayısı 4'e çıktı
MANİSA'nın Salihli ilçesinde hafif ticari aracın, sabun yüklü TIR'a arkadan çarptığı kazada yaralanan 3 yaşındaki Arden Aras Çekin de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
MANİSA'nın Salihli ilçesinde hafif ticari aracın, sabun yüklü TIR'a arkadan çarptığı kazada yaralanan 3 yaşındaki Arden Aras Çekin de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Böylelikle kazada ölenlerin sayısı 4'e yükseldi.
Kaza, dün saat 18.00 sıralarında İzmir-Ankara kara yolu Mersinli Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Salihli'den Kula yönüne giden Nadi Çekin (68) yönetimindeki 45 AFN 092 plakalı hafif ticari araç, aynı yöne giden Mustafa A. (25) yönetimindeki 63 M 3704 plakalı sabun yüklü TIR'a arkadan çarptı. Kazada, ticari aracın sürücüsü Nadi Çekin ile yanındaki eşi Halime Çekin, yeğeni Hamide Yıldız Çekin hayatını kaybetti. Ağır yaralanan 3 yaşındaki Arden Aras Çekin ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan küçük Arden Aras, buradan da Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne sevk edildi.
Tedavisi süren Arden Aras Çekin, bu sabah doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. TIR şoförü Mustafa A. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Mustafa A., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Kazada hayatını kaybeden Nadi ve Halime Çekin çiftinin öğlende, Hamide Yıldız Çekin ve oğlu Arden Aras Çekin'in ise ikindide Saruhanlı ilçesine bağlı Kayışlar Mahalle Mezarlığı'na toprağa verileceği öğrenildi.
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