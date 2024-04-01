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        Salihli'de evinde uyuşturucu yetiştiren kişi gözaltına alındı

        Manisa'nın Salihli ilçesinde, evindeki saksılarda Hint keneviri yetiştiren kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.04.2024 - 13:25 Güncelleme: 01.04.2024 - 13:25
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        Salihli'de evinde uyuşturucu yetiştiren kişi gözaltına alındı
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        Manisa'nın Salihli ilçesinde, evindeki saksılarda Hint keneviri yetiştiren kişi gözaltına alındı.

        Jandarma ekipleri, Durasıllı Mahallesinde yaşayan M.E'nin evinde Hint keneviri yetiştirdiği bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

        Evde yapılan aramada saksılara ekilmiş 35 kök Hint keneviri, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, 20 kaçak elektronik sigara likiti, 2 kaçak sigara ve 4 bıçak ele geçirildi.

        M.E. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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