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        CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in oy kullandığı sandıkta en çok oyu partisinin adayı aldı

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in oy kullandığı sandıkta, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı için en yüksek oyu CHP'li Ferdi Zeyrek aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2024 - 23:50 Güncelleme: 31.03.2024 - 23:50
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        CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in oy kullandığı sandıkta en çok oyu partisinin adayı aldı
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        CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in oy kullandığı sandıkta, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı için en yüksek oyu CHP'li Ferdi Zeyrek aldı.

        Özel'in, memleketi Manisa'nın Yunusemre ilçesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik İlkokulu'nda oy kullandığı 1174 No'lu sandığın sayımı tamamlandı.

        Söz konusu sandıkta kullanılan 289 oydan 13'ü geçersiz sayıldı. CHP'nin büyükşehir belediye başkan adayı Ferdi Zeyrek 197 oy alırken, Cumhur İttifakı adayı Cengiz Ergün'e ise 42 oy çıktı.

        Aynı sandıkta, Yunusemre Belediye Başkanlığı seçiminde ise CHP'nin adayı Musa Semih Balaban 168 oy, Cumhur İttifakı adayı Mehmet Çerçi 58, İYİ Parti adayı Tufan Akan 41, Zafer Partisi Osman Kılıç 3 oy alırken, Bağımsız Türkiye, Demokrat, Deva ve Vatan Partisi adayları da 1'er oy aldı.

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