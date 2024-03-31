Manisa'da yolcu treninin çarptığı kadın öldü
Manisa'nın Salihli ilçesinde yolcu treninin çarptığı kadın hayatını kaybetti.
Manisa'nın Salihli ilçesinde yolcu treninin çarptığı kadın hayatını kaybetti.
Aksoy Mahallesi yakınlarındaki hemzemin geçitten karşıya geçmeye çalışan Gönül Göçmen'e (49) Alaşehir yönüne giden yolcu treni çarptı.
İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Göçmen'in yaşamını yitirdiğini belirledi.
Kadının cenazesi otopsi işlemleri için Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.