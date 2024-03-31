Manisa BŞB Play-Off yolunda
BASKETBOLSüper Ligi'nde art arda 3 mağlubiyetten sonra yarıştaki en önemli rakiplerinden Türk Telekom'u deplasmanda 83-79 yenmeyi başaran Manisa Büyükşehir Belediyespor, tarihinde ilk kez Play-Off oynamak için çok büyük avantaj elde etti.
BASKETBOLSüper Ligi'nde art arda 3 mağlubiyetten sonra yarıştaki en önemli rakiplerinden Türk Telekom'u deplasmanda 83-79 yenmeyi başaran Manisa Büyükşehir Belediyespor, tarihinde ilk kez Play-Off oynamak için çok büyük avantaj elde etti. Ligdeki ikinci yılında zaman zaman yaşadığı düşüşlere rağmen Play-Off hattından hiç kopmayan Manisa ekibi, 25 maçta 13 galibiyete ulaştı. Manisa BŞB normal sezonun bitimine 5 hafta kala Play-Off potasının dışındaki en yakın rakiplerine 2 galibiyet fark attı. Kalan maçlarda Darüşşafaka, Bursaspor (D), Büyükçekmece, Çağdaş Bodrum (D) ve Pınar Karşıyaka'yla karşılaşacak Manisa ekibi yerini koruyup Play-Off finallerine en iyi konumdan girmeye çalışacak.
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