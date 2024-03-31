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        Manisa BŞB Play-Off yolunda

        BASKETBOLSüper Ligi'nde art arda 3 mağlubiyetten sonra yarıştaki en önemli rakiplerinden Türk Telekom'u deplasmanda 83-79 yenmeyi başaran Manisa Büyükşehir Belediyespor, tarihinde ilk kez Play-Off oynamak için çok büyük avantaj elde etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.03.2024 - 11:41 Güncelleme: 31.03.2024 - 11:41
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        Manisa BŞB Play-Off yolunda
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        BASKETBOLSüper Ligi'nde art arda 3 mağlubiyetten sonra yarıştaki en önemli rakiplerinden Türk Telekom'u deplasmanda 83-79 yenmeyi başaran Manisa Büyükşehir Belediyespor, tarihinde ilk kez Play-Off oynamak için çok büyük avantaj elde etti. Ligdeki ikinci yılında zaman zaman yaşadığı düşüşlere rağmen Play-Off hattından hiç kopmayan Manisa ekibi, 25 maçta 13 galibiyete ulaştı. Manisa BŞB normal sezonun bitimine 5 hafta kala Play-Off potasının dışındaki en yakın rakiplerine 2 galibiyet fark attı. Kalan maçlarda Darüşşafaka, Bursaspor (D), Büyükçekmece, Çağdaş Bodrum (D) ve Pınar Karşıyaka'yla karşılaşacak Manisa ekibi yerini koruyup Play-Off finallerine en iyi konumdan girmeye çalışacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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