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        Özgür Özel: Yarın büyük bir zafer kazanacağız (3)

        MANİSA'DASEÇİM TURUCHP Genel Başkanı Özgür Özel, seçim çalışmalarını memleketi Manisa'da noktaladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.03.2024 - 17:39 Güncelleme: 30.03.2024 - 17:45
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        Özgür Özel: Yarın büyük bir zafer kazanacağız (3)
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        MANİSA'DASEÇİM TURU

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, seçim çalışmalarını memleketi Manisa'da noktaladı. Özel, son programında, seçim otobüsünden halkı selamlayıp şehir turu attı. Özel'e, CHP Manisa milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ve Bekir Başevirgen, CHP Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ferdi Zeyrek, CHP Yunusemre Belediye Başkan Adayı Semih Balaban ve CHP Şehzadeler Belediye Başkan Adayı Gülşah Durbay da eşlik etti. Şehzadeler ilçesindeki Kırtık Mezarlığı'ndan başlayıp, şehrin en işlek caddesi olan Mustafa Kemal Paşa Caddesi'nden Morris Şinasi Kavşağı'na doğru seçim turu atan Özel'e, bölge halkı ellerinde Türk bayrakları ve CHP bayraklarıyla eşlik etti. Özel, oyunu yarın Yunusemre ilçesinde kullanacak.

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