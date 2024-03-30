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        Manisa FK Kerem ve Osman ile profesyonel sözleşme imzaladı

        1'inciLig'de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Manisa Futbol Kulübü, altyapısından yetiştirdiği Kerem Arık ve Osman Kahraman ile profesyonel sözleşme imzaladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.03.2024 - 10:29 Güncelleme: 30.03.2024 - 10:35
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        Manisa FK Kerem ve Osman ile profesyonel sözleşme imzaladı
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        1'inciLig'de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Manisa Futbol Kulübü, altyapısından yetiştirdiği Kerem Arık ve Osman Kahraman ile profesyonel sözleşme imzaladı. Alt yaş milli takımlarda da forma giyen iki futbolcu profesyonelliğe adım attı.

        U 17 Milli Takımı7nda görev yapan Kerem, “Hayallerimin ilk adımlarını attığım için mutluyum. Bundan sonra daha çok çalışıp hem A Takımımızda hem de Milli Takımımızda yukarılara çıkmak istiyorum" dedi.

        U 16 Milli Takım oyuncusu olan Osman ise, "Çok mutluyum ve heyecanlıyım. Çok çalışıp A takımımıza katkı sağlamak istiyorum. Milli Takımda da hedefim A Milli formayı giymek" diye konuştu.

        Galeri
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        Galeri

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