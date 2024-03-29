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        Manisa'da hafif ticari araçta sentetik ecza ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı

        Manisa'da durdurulan bir hafif ticari araçta 50 kilogram sentetik ecza hammaddesi ve 200 bin sentetik ecza ele geçirildi, yakalanan 1 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2024 - 16:22 Güncelleme: 29.03.2024 - 18:42
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        Manisa'da hafif ticari araçta sentetik ecza ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı
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        Manisa'da durdurulan bir hafif ticari araçta 50 kilogram sentetik ecza hammaddesi ve 200 bin sentetik ecza ele geçirildi, yakalanan 1 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şube müdürlükleri tarafından uyuşturucu ticareti yapıldığı tespit edilen bir araca operasyon düzenlendi.

        Durdurulan hafif ticari araçta yapılan aramada 50 kilogram sentetik ecza üretiminde kullanılan toz hammadde, 200 bin sentetik ecza hapı, suç geliri olduğu değerlendirilen 7 bin 500 lira ele geçirildi.

        Uyuşturucu ticareti suçlamasıyla gözaltına alınan H.B.E, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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