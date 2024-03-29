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        Manisa potada zircir kırmak istiyor

        BASKETBOLSüper Ligi'nde son 3 maçını kaybetmesine rağmen Play-Off hattından çıkmayan Manisa Büyükşehir Belediyespor yarın Türk Telekom deplasmanında zincir kırmayı kovalayacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.03.2024 - 11:54 Güncelleme: 29.03.2024 - 11:54
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        Manisa potada zircir kırmak istiyor
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        BASKETBOLSüper Ligi'nde son 3 maçını kaybetmesine rağmen Play-Off hattından çıkmayan Manisa Büyükşehir Belediyespor yarın Türk Telekom deplasmanında zincir kırmayı kovalayacak. Ankara Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 13.00'te oynanacak. Ligdeki ikinci yılında ilk kez Play-Off oynamak isteyen Manisa ekibi normal sezonun son 6 haftasına 24 maçta 12 galibiyet alarak girdi. Türk Telekom ise 11 galibiyetle Play-Off barajının hemen altında yer alıyor. Manisa BŞB deplasmada galip gelirse ilk 8'de yer almak için büyük avantaj elde edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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