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        Tüfeği göstermek isterken arkadaşını öldürdü

        MANİSA'da 16 yaşındaki M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.03.2024 - 17:14 Güncelleme: 28.03.2024 - 17:20
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        Tüfeği göstermek isterken arkadaşını öldürdü
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        MANİSA'da 16 yaşındaki M.E.U., göstermek isterken ateş alan av tüfeği ile arkadaşı Serhat Arslan'ı (21) öldürdü.

        Olay, saat 13.30 sıralarında Salihli ilçesi Salihli-Gölmarmara yolu canlı hayvan pazarı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, M.E.U. (16), babasına ait av tüfeğini göstermek için arkadaşı Serhat Arslan'a (21) doğrulttu. Bu sırada av tüfeği bir anda ateş aldı. Arslan, göğsünden vuruldu. Kanlar içinde yere yığılan Arslan, kaldırıldığı Salihli Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. M.E.U., gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Galeri

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