Tüfeği göstermek isterken arkadaşını öldürdü

Olay, saat 13.30 sıralarında Salihli ilçesi Salihli-Gölmarmara yolu canlı hayvan pazarı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, M.E.U. (16), babasına ait av tüfeğini göstermek için arkadaşı Serhat Arslan'a (21) doğrulttu. Bu sırada av tüfeği bir anda ateş aldı. Arslan, göğsünden vuruldu. Kanlar içinde yere yığılan Arslan, kaldırıldığı Salihli Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. M.E.U., gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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