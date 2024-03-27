Alerjik rahatsızlık nedeniyle tedavi gören Cengiz Ergün, taburcu edilecek

Tedavi amacıyla başlanılan ilaçlardan birine karşı alerjik reaksiyon geliştiğinin bildirildiği açıklamada, "İlk müdahalesi hemen yapılan başkanımız gözlem amacıyla hastanemize yatırılmıştır. Genel sağlık durumu normale dönen başkanımızın bugün şifa ile taburculuğu planlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

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