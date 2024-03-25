Tartıştığı husumetlisini kahvehanede öldürdü

Olay, dün saat 20.30 sıralarında Akhisar ilçesi Hacıishak Mahallesi 144 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, M.Ö. husumetli olduğu kepçe operatörü Olcay Güler'in oturduğu kahveye gitti. İkili arasındaki tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. M.Ö., Güler'e tabancayla tek el ateş edip, kaçtı. İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi. Sağlık ekiplerince Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan evli ve 1 çocuk babası Güler, kurtarılamadı. Şüpheli suç aleti ile yakalanırken, soruşturma sürüyor.

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