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        Tartıştığı husumetlisini kahvehanede öldürdü

        MANİSA'daM.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.03.2024 - 15:02 Güncelleme: 25.03.2024 - 15:05
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        Tartıştığı husumetlisini kahvehanede öldürdü
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        MANİSA'daM.Ö. (34), tartıştığı husumetlisi Olcay Güler'i (34) kahvehanede tabanca ile vurarak öldürdü.

        Olay, dün saat 20.30 sıralarında Akhisar ilçesi Hacıishak Mahallesi 144 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, M.Ö. husumetli olduğu kepçe operatörü Olcay Güler'in oturduğu kahveye gitti. İkili arasındaki tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. M.Ö., Güler'e tabancayla tek el ateş edip, kaçtı. İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi. Sağlık ekiplerince Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan evli ve 1 çocuk babası Güler, kurtarılamadı. Şüpheli suç aleti ile yakalanırken, soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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