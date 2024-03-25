Salihli'de tahliye havuzuna düşen köpek kurtarıldı
Manisa'nınSalihli ilçesinde, sulama tahliye havuzuna düşen köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Manisa'nınSalihli ilçesinde, sulama tahliye havuzuna düşen köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Dombaylı Bahçeleri mevkiindeki tahliye havuzuna köpek düştüğünü gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Salihli Amirliği ekipleri, kurtarma çalışması başlattı.
Ekipler, köpeği sulama tahliye havuzundan çıkardı.
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