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        Manisa Büyükşehir Belediyespor - Anadolu Efes: 76-81

        SALON:MuradiyeHAKEMLER: Ali Serkan Emlek, Zafer Yılmaz, Umut Özgün ErgünMANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Russell 12, Cruz 8, Luther 15, Ege 4, Anderson 9, Kaan, Mustafa 3, Ayberk, Utku, Dorukhan 6, Terry 19, BarışANADOLU EFES: Rıdvan 3, Clyburn 22, Thompson 13, Ercan Osmani 10, Oturu 7, Bryant 7, Salih, Emre, Mehmet, Burak , Erkan 3, Willis 161'İNCİ PERİYOT: 22-19İLK YARI: 44-433'ÜNCÜ PERİYOT: 62-61Basketbol Süper Ligi'nde zirve ortağı Anadolu Efes deplasmanda play-off hattındaki Manisa Büyükşehir Belediyespor'u baştan sona çekişmeli geçen maçta 81-76 yenmeyi başardı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.03.2024 - 17:24 Güncelleme: 24.03.2024 - 17:24
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        Manisa Büyükşehir Belediyespor - Anadolu Efes: 76-81
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        SALON:Muradiye

        HAKEMLER: Ali Serkan Emlek, Zafer Yılmaz, Umut Özgün Ergün

        MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Russell 12, Cruz 8, Luther 15, Ege 4, Anderson 9, Kaan, Mustafa 3, Ayberk, Utku, Dorukhan 6, Terry 19, Barış

        ANADOLU EFES: Rıdvan 3, Clyburn 22, Thompson 13, Ercan Osmani 10, Oturu 7, Bryant 7, Salih, Emre, Mehmet, Burak , Erkan 3, Willis 16

        1'İNCİ PERİYOT: 22-19

        İLK YARI: 44-43

        3'ÜNCÜ PERİYOT: 62-61

        Basketbol Süper Ligi'nde zirve ortağı Anadolu Efes deplasmanda play-off hattındaki Manisa Büyükşehir Belediyespor'u baştan sona çekişmeli geçen maçta 81-76 yenmeyi başardı. Muradiye Spor Salonu'nda tıklım tıklım dolu tribünler önündeki karşılaşmanın ilk periyodu 22-19, ilk yarısı 44-43 ev sahibi lehine sonuçlandı. Üçüncü periyodun başında Anderson ve Cruz'un üçlükleriyle 13-1'lik seri yakalayan ev sahibi Manisa BŞB, skoru 57-44'e getirip farkı 13 sayıya kadar çıkardı. Ancak bu bölümden sonra bu kez Anadolu Efes 17-3'lük seri bulup periyodun bitimine 1 dakika kala Willis'in üçlüğüyle 61-60 öne geçti. Periyot ev sahibinden Terry'nin basketiyle 62-61 Manisa ekibi lehine sonuçlandı. Son periyotta Clyburn'un bitime 1 dakika 19 saniya kala basketiyle skoru 76-76'ya getiren Anadolu Efes, Bryant ile bitime 35 saniye varken bulduğu üçlükle 79-76 öne geçerek son anlarda salondan 81-76'lık galibiyetle ayrıldı. Bu skorla Anadolu Efes 21 galibiyete ulaştı, Manisa BŞB ise 12 galibiyette kaldı. Konuk ekipten Clyburn 22 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi oldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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