Manisa Büyükşehir Belediyespor - Anadolu Efes: 76-81
SALON:MuradiyeHAKEMLER: Ali Serkan Emlek, Zafer Yılmaz, Umut Özgün ErgünMANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Russell 12, Cruz 8, Luther 15, Ege 4, Anderson 9, Kaan, Mustafa 3, Ayberk, Utku, Dorukhan 6, Terry 19, BarışANADOLU EFES: Rıdvan 3, Clyburn 22, Thompson 13, Ercan Osmani 10, Oturu 7, Bryant 7, Salih, Emre, Mehmet, Burak , Erkan 3, Willis 161'İNCİ PERİYOT: 22-19İLK YARI: 44-433'ÜNCÜ PERİYOT: 62-61Basketbol Süper Ligi'nde zirve ortağı Anadolu Efes deplasmanda play-off hattındaki Manisa Büyükşehir Belediyespor'u baştan sona çekişmeli geçen maçta 81-76 yenmeyi başardı.
SALON:Muradiye
HAKEMLER: Ali Serkan Emlek, Zafer Yılmaz, Umut Özgün Ergün
MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Russell 12, Cruz 8, Luther 15, Ege 4, Anderson 9, Kaan, Mustafa 3, Ayberk, Utku, Dorukhan 6, Terry 19, Barış
ANADOLU EFES: Rıdvan 3, Clyburn 22, Thompson 13, Ercan Osmani 10, Oturu 7, Bryant 7, Salih, Emre, Mehmet, Burak , Erkan 3, Willis 16
1'İNCİ PERİYOT: 22-19
İLK YARI: 44-43
3'ÜNCÜ PERİYOT: 62-61
Basketbol Süper Ligi'nde zirve ortağı Anadolu Efes deplasmanda play-off hattındaki Manisa Büyükşehir Belediyespor'u baştan sona çekişmeli geçen maçta 81-76 yenmeyi başardı. Muradiye Spor Salonu'nda tıklım tıklım dolu tribünler önündeki karşılaşmanın ilk periyodu 22-19, ilk yarısı 44-43 ev sahibi lehine sonuçlandı. Üçüncü periyodun başında Anderson ve Cruz'un üçlükleriyle 13-1'lik seri yakalayan ev sahibi Manisa BŞB, skoru 57-44'e getirip farkı 13 sayıya kadar çıkardı. Ancak bu bölümden sonra bu kez Anadolu Efes 17-3'lük seri bulup periyodun bitimine 1 dakika kala Willis'in üçlüğüyle 61-60 öne geçti. Periyot ev sahibinden Terry'nin basketiyle 62-61 Manisa ekibi lehine sonuçlandı. Son periyotta Clyburn'un bitime 1 dakika 19 saniya kala basketiyle skoru 76-76'ya getiren Anadolu Efes, Bryant ile bitime 35 saniye varken bulduğu üçlükle 79-76 öne geçerek son anlarda salondan 81-76'lık galibiyetle ayrıldı. Bu skorla Anadolu Efes 21 galibiyete ulaştı, Manisa BŞB ise 12 galibiyette kaldı. Konuk ekipten Clyburn 22 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi oldu.
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