Salihli'de vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Cenaze törenine Akkaplan'ın yakınlarının yanı sıra Belediye Başkanı Zeki Kayda, İlçe Emniyet Müdürü Burhan Demirkıran, İlçe Jandarma Komutan Vekili Teğmen Ramazan Çetin, siyasi partilerin temsilcileri ve gaziler de katıldı.

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