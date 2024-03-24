Turgutluspor - Sapanca Gençlikspor: 3-1

Turgutlu 7 Eylül Stadı'nda ev sahibinin gollerini 22'nci dakikada Alperen, 78'inci dakikada Veysel Karani ve 90'ıncı dakikada Uğur kaydetti. Sapanca'nın tek sayısı 65'te Muhammed'ten geldi. Grupta iki haftalık galibiyet hasretinin ardından kazanmayı başarıp ikinci sıradaki yerini koruyan Turgutluspor, 46 puana ulaştı.

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