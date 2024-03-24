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        Manisa FK iftarda buluştu

        1'inci Lig'de milli maç arasına 31 puanla 13'üncü sırada giren Manisa FK, Fikri Bayrıl Tesisleri'ndeki iftar yemeğinde buluştu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.03.2024 - 12:28 Güncelleme: 24.03.2024 - 12:30
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        Manisa FK iftarda buluştu
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        1'inci Lig'de milli maç arasına 31 puanla 13'üncü sırada giren Manisa FK, Fikri Bayrıl Tesisleri'ndeki iftar yemeğinde buluştu.

        İftara siyah-beyazlıların yönetimi, A takım ve altyapı sporcuları ile taraftarlar katıldı. Başkan Mevlüt Aktan, "Biz güçlü ve büyük bir aileyiz" diyerek, "Bir olduğumuzda, beraber olduğumuzda hiçbir güç bizi yıkamaz. Biz bu yola büyük hayallerle çıktık ve bu hayallere ulaşmak için çok çalışıyoruz. Manisa adını, Manisa bayrağını futbol dünyasında en yukarılara taşımak için mücadelemize sabırla devam edeceğiz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

        Manisa Futbol Kulübü'nün yarışmacı kimliğinin yanında yetiştirici kimliğinin de büyüdüğüne dikkat çeken Başkan Aktan, "Türkiye’de altyapısı en büyük olan kulüplerden biriyiz. Her yıl onlarca sporcumuzu alt yaş grubu milli takımlarımıza gönderiyoruz. Bu azimle çalışmaya devam edeceğiz ve bir gün Manisa Futbol Kulübü altyapısından yetişen bir sporcumuz A Milli Takımımızın da formasını giyecek. Buna yürekten inanıyoruz. Biz altyapısıyla, akademisiyle, profesyonel futbol takımıyla kocaman büyük bir aileyiz. Çok yakın bir gelecekte Manisa 19 Mayıs Stadyumu’nda çok güzel başarılara, şampiyonluklara ulaşacağız" ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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