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        Okul Sporları Gençler Tenis Grup müsabakaları Manisa'da başladı

        Okul Sporları Gençler Tenis Grup müsabakaları Manisa'nın Demirci ilçesinde başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2024 - 12:30 Güncelleme: 23.03.2024 - 12:30
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        Okul Sporları Gençler Tenis Grup müsabakaları Manisa'da başladı
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        Okul Sporları Gençler Tenis Grup müsabakaları Manisa'nın Demirci ilçesinde başladı.

        Demirci Tenis Kortlarında 17 ilden 115 sporcunun yer aldığı müsabakalarda 12 kız ve 11 erkek takım 16 Mart Pazartesi gününe kadar mücadele edecek. Demirci'nin yanı sıra Adana, Erzincan, Gaziantep ve İstanbul'daki grup müsabakalarında kızlar ve erkeklerden dörder takım Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki final mücadelesinde oynamaya hak kazanacak.

        Türkiye Tenis Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Demirci Kaymakamı Adem Kaya yaptığı açıklamada, turnuvaya katılanlara başarılar dileyerek, "İlçemize gelen sporcularımız her defasında güçlenen spor altyapımızda turnuvalar yaparken, şehrimizi tarih ve kültürel olarak da tanıtma imkanı buluyoruz." dedi.

        Kütahya'dan turnuvaya katılan sporcu Nazlı Uluten de "5 kişilik takımımızla müsabakalarda yer alıyoruz. Demirci'ye ilk defa geliyoruz. Spor altyapısı çok güzel. Hedefimiz iyi bir derece almak." dedi.

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