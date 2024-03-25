Turgutluspor hata yapmadı

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta lider Batman Petrolspor'un takıldığı haftalarda üst üste iki kez kazanamayıp zirve fırsatını tepen Turgutluspor, evinde Sapanca Gençlik engelini 3-1'le aşarak şampiyonluk yarışını sürdürdü.

Kendisi için bitime 4 maç kala rakibinin 3 puan gerisinde ikinci sırada yer alan kırmızı-siyahlı ekip, paralarını alamayan futbolcuların yaptığı antrenman boykotu ve yönetimin hem takıma hem teknik heyete sert çıkışı sonrası oluşan gergin ortamı da galibiyetle yumuşattı. Turgutluspor kalan maçlarda maksimum puanı toplayıp Batman'ın takılmasını beklerken, şampiyonluk kaçsa da grubu en azından Play-Off'ta avantaj sağlayacak ikinci sıradaki yerini koruyarak bitirmenin hesaplarını yapıyor. Grupta bitime 5 maçı olan Batman Petrolspor'un 49, 4 maçı kalan Turgutluspor'un 46, yine 5 maç oynayacak Elazığspor'un ise 45 puanı var.