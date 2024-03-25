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        Salihli'de ruhsatsız silah operasyonunda 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı

        Manisa'nın Salihli ilçesinde evlerinde ruhsatsız tabanca ve tüfek bulunan 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2024 - 14:46 Güncelleme: 25.03.2024 - 14:46
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        Salihli'de ruhsatsız silah operasyonunda 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı
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        Manisa'nın Salihli ilçesinde evlerinde ruhsatsız tabanca ve tüfek bulunan 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

        Jandarma ekipleri, Adala Mahallesinde A.K. (65) ve A.S'nin (57) evlerinde ruhsatsız silah bulunduğu bilgisine ulaştı.

        Baskın düzenleyen ekipler, adreslerde yaptıkları aramada ruhsatsız 3 tabanca, 2 av tüfeği ile 15 tüfek fişeği ve 18 tabanca fişeği ele geçirdi.

        Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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