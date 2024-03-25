Salihli'de ruhsatsız silah operasyonunda 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı

Baskın düzenleyen ekipler, adreslerde yaptıkları aramada ruhsatsız 3 tabanca, 2 av tüfeği ile 15 tüfek fişeği ve 18 tabanca fişeği ele geçirdi.

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