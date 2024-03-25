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        Manisa'da şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü öldü

        Manisa'nın Ahmetli ilçesinde şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2024 - 22:06 Güncelleme: 25.03.2024 - 22:06
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        Manisa'da şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü öldü
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        Manisa'nın Ahmetli ilçesinde şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, Ahmet Altun'un kullandığı 45 RJ 443 plakalı kamyonet, Dereköy Mahallesi'nde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde Altun'un yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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