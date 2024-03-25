Manisa'da şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü öldü
Manisa'nın Ahmetli ilçesinde şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.
Manisa'nın Ahmetli ilçesinde şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Ahmet Altun'un kullandığı 45 RJ 443 plakalı kamyonet, Dereköy Mahallesi'nde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde Altun'un yaşamını yitirdiğini belirledi.
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