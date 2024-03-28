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        Manisa FK zorlu sürece girecek

        1'inci Lig'de milli araya düşme hattının 4 puan üzerinde 13'üncü basamakta giren Manisa Futbol Kulübü, zorlu fikstürle karşı karşıya gelecek.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.03.2024 - 11:36 Güncelleme: 28.03.2024 - 11:36
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        Manisa FK zorlu sürece girecek
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        1'inci Lig'de milli araya düşme hattının 4 puan üzerinde 13'üncü basamakta giren Manisa Futbol Kulübü, zorlu fikstürle karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılar önünde oynayacağı ilk 3 maçta zirve ve Play-Off mücadelesi veren ekiplerle karşılaşacak. Manisa FK, aranın ardından ilk olarak 6'ncı sıradaki Bodrum FK ile evinde oynayacak. Siyah-beyazlılar ertesi hafta yine Play-Off'u hedefleyen Bandırmaspor deplasmanına çıkacak ve daha sonra lider Eyüpspor'u konuk edecek. Bu maçlarda mutlak puanlar almayı hedefleyecek Manisa FK, alacağı sonuçlarla adeta ligdeki kaderini de çizmiş olacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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