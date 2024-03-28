Manisa FK zorlu sürece girecek
1'inci Lig'de milli araya düşme hattının 4 puan üzerinde 13'üncü basamakta giren Manisa Futbol Kulübü, zorlu fikstürle karşı karşıya gelecek.
1'inci Lig'de milli araya düşme hattının 4 puan üzerinde 13'üncü basamakta giren Manisa Futbol Kulübü, zorlu fikstürle karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılar önünde oynayacağı ilk 3 maçta zirve ve Play-Off mücadelesi veren ekiplerle karşılaşacak. Manisa FK, aranın ardından ilk olarak 6'ncı sıradaki Bodrum FK ile evinde oynayacak. Siyah-beyazlılar ertesi hafta yine Play-Off'u hedefleyen Bandırmaspor deplasmanına çıkacak ve daha sonra lider Eyüpspor'u konuk edecek. Bu maçlarda mutlak puanlar almayı hedefleyecek Manisa FK, alacağı sonuçlarla adeta ligdeki kaderini de çizmiş olacak.
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