Manisa'da kendilerini avukat olarak tanıtarak bir kişiyi dolandıran 5 zanlı tutuklandı

Gözaltına alınan 6 zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Manisa'da kendilerini avukat olarak tanıtan ve bir kişiyi araç satma bahanesiyle dolandıran 5 şüpheli tutuklandı.

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