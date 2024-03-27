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        Manisa'da kendilerini avukat olarak tanıtarak bir kişiyi dolandıran 5 zanlı tutuklandı

        Manisa'da kendilerini avukat olarak tanıtan ve bir kişiyi araç satma bahanesiyle dolandıran 5 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2024 - 18:00 Güncelleme: 27.03.2024 - 18:00
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        Manisa'da kendilerini avukat olarak tanıtarak bir kişiyi dolandıran 5 zanlı tutuklandı
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        Manisa'da kendilerini avukat olarak tanıtan ve bir kişiyi araç satma bahanesiyle dolandıran 5 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bankadan kredi çeken ve dolandırıldığını belirten S.B'nin şikayeti üzerine inceleme başlattı.

        Dolandırıcılık olayına karışan 6 şüphelinin kimliği çalışmalar sonucu tespit edildi.

        Gözaltına alınan 6 zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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