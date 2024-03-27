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        15 aylık Vedat Ayaz, büyük dedesi ile aynı gün öldü

        MANİSA'da açmaya çalıştığı komodinin çekmecesine çarpmasıyla boynu kıran 15 aylık Vedat Ayaz Şamlı, hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.03.2024 - 16:59 Güncelleme: 27.03.2024 - 17:05
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        15 aylık Vedat Ayaz, büyük dedesi ile aynı gün öldü
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        MANİSA'da açmaya çalıştığı komodinin çekmecesine çarpmasıyla boynu kıran 15 aylık Vedat Ayaz Şamlı, hayatını kaybetti. Aynı gün bebeğin büyük dedesi Ahmet Yörük (90) de yaşamını yitirdi. Şamlı ile Yörük aileleri büyük acı yaşarken, Vedat Ayaz ile büyük dedesi aynı mezarlıkta toprağa verildi.

        Evrim- Mikail Şamlı çifti, dün 15 aylık oğulları Vedat Ayaz ile ikizi Yiğit'i Tunca Mahallesi 3005 Sokak'taki anneleri Özlem Yörük'e bakması için bıraktı. Tek başına torunlarına bakan ve bir yandan da ev işleri uğraşan anneanne Yörük, çocukların oyun oynadığı odaya girdiğinde Vedat Ayaz'ı hareketsiz buldu. İhbarla gelen ekipler, Vedat Ayaz'ı öldüğünü belirledi. Vedat Ayaz'ın açmaya çalıştığı komodinin çekmesine çarpmasıyla boynunun kırıldığı belirlendi.

        ÇOK SEVDİĞİ 'MICKEY MOUSE' FİGÜRLÜ BALONLA UĞURLANDI

        Torun acısı yaşayan aile, aynı gün gelen başka ölüm haberi ile sarsıldı. Bu kez Özlem Yörük'ün eşi Vedat Yörük'ün babası Ahmet Yörük, yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybetti. Vedat Ayaz Şamlı ile büyük dedesi Ahmet Yörük için bugün cenaze düzenlendi. Vedat Ayaz'ın tabutuna çok sevdiği 'Mickey Mouse' figürlü balon bağlandı. Yunusemre ilçesi Attar Hoca Camisi'nde kılınan namaz sonrası cenazeler, Kırtık Mezarlığı'nda toprağa verildi. Öte yandan Vedat Ayaz Şamlı'nın ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri

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