15 aylık Vedat Ayaz, büyük dedesi ile aynı gün öldü

MANİSA'da açmaya çalıştığı komodinin çekmecesine çarpmasıyla boynu kıran 15 aylık Vedat Ayaz Şamlı, hayatını kaybetti. Aynı gün bebeğin büyük dedesi Ahmet Yörük (90) de yaşamını yitirdi. Şamlı ile Yörük aileleri büyük acı yaşarken, Vedat Ayaz ile büyük dedesi aynı mezarlıkta toprağa verildi.

Evrim- Mikail Şamlı çifti, dün 15 aylık oğulları Vedat Ayaz ile ikizi Yiğit'i Tunca Mahallesi 3005 Sokak'taki anneleri Özlem Yörük'e bakması için bıraktı. Tek başına torunlarına bakan ve bir yandan da ev işleri uğraşan anneanne Yörük, çocukların oyun oynadığı odaya girdiğinde Vedat Ayaz'ı hareketsiz buldu. İhbarla gelen ekipler, Vedat Ayaz'ı öldüğünü belirledi. Vedat Ayaz'ın açmaya çalıştığı komodinin çekmesine çarpmasıyla boynunun kırıldığı belirlendi.