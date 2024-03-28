Festivalde saçılacak mesirler, geleneksel yöntemle hazırlanıyor

ULUSLARARASI Manisa Mesir Macunu Festivali için hazırlıklar sürerken, saçılacak olan 7 ton mesir macunu, 15 kadın tarafından geleneksel yöntemlerle hazırlanıyor. Dev kazanlarda kaynatılan macun, kadınların ellerinde işlenip, istiflendiği çuvallarda saçılacağı günü bekliyor.

UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ndeki Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali, 3 yıl koronavirüs, 1 yıl da deprem nedeniyle gerçekleştirilemedi. Yavuz Sultan Selim'in eşi, Kanuni Sultan Süleyman'ın annesi Ayşe Hafsa Sultan hastalandığında dönemin ünlü hekimi Merkez Efendi tarafından 41 çeşit baharatın karışımıyla hazırlanan mesir macunu, 4 yıl aradan sonra 484'üncü kez halka saçılmak için hazırlanıyor. 15 kadın tarafından Manisa'yı Mesir'i Tanıtma ve Turizm Derneği imalathanesindeki dev kazanlarda hazırlanan mesir macunları, işlendikten sonra tek tek kağıtlara sarılıyor. 5 asırlık geleneğe uygun olarak, 41 çeşit baharat kullanılıp hazırlanmaya başlanan 7 ton mesir macunu, halka da istiflendiği çuvallarla saçılacak.

Mesir üretimi yapılan atölyedeki kadınların şefliğini yapan Fatma Hanım Suna, "Heyecanla, yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Yıllardan beri geleneksel olarak ürettiğimiz macunumuzu saçılmak üzere üretmeye başladık. Mesir macunumuzu önce şeker ve suyunu kaynatıyoruz. 24 saat dinlendirmeye alıyoruz. Ertesi gün de üretime alıyoruz. Kaynattığımız macunumuzu 41 çeşit baharatla yoğurarak, karıştırıyoruz. Daha sonra çubuk haline getirerek, kesimini yapıyoruz. Bol bol şifa dağıtacağız. Vatandaşlarımız bu yıl büyük bir heyecan yaşayacak. Biz de mutlu, gururlu bir şekilde onların o yaşadıkları heyecana ortak olacağız. Bu açıdan çok mutluyuz" diye konuştu.