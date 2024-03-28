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        BBP Genel Başkanı Destici, Manisa'da iftar programına katıldı

        Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde partililerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2024 - 22:16 Güncelleme: 28.03.2024 - 22:16
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        BBP Genel Başkanı Destici, Manisa'da iftar programına katıldı
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        Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde partililerle bir araya geldi.

        Seçim çalışmaları kapsamında ilçeyi ziyaret eden Destici, BBP Kırkağaç Belediye Başkan adayı Aynur Akkoyun'un bir düğün salonunda düzenlediği iftar programına katıldı.

        Destici, Cumhur İttifakı'nın bir parçası olduklarını ifade ederek, "İşbirliği yaptığımız yerler var, ayrı ayrı seçime girdiğimiz yerler var. Kırkağaç'ta kendi adayımız Aynur Akkoyun Hanımefendiyle sizin karşınızdayız ve sizin desteğinizi bekliyoruz." dedi.

        Akkoyun'un seçilmesi halinde ilçeye yeniden geleceğini belirten Destici, esnafı, sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini dinleyeceğini, onların taleplerine kulak vereceklerini söyledi.

        Seçim çalışmalarını da anlatan Destici, Akkoyun'un sözleri ve vaatlerinin kendi vaadi olduğunu dile getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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