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        Manisa FK gurbette eridi

        1'inci Lig'de düşme hattının 4 puan üzerinde yer alan Manisa FK, bu sezon deplasman maçlarında yaşadığı kayıplarla korkulu rüya görmeye başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.03.2024 - 12:04 Güncelleme: 29.03.2024 - 12:04
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        Manisa FK gurbette eridi
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        1'inci Lig'de düşme hattının 4 puan üzerinde yer alan Manisa FK, bu sezon deplasman maçlarında yaşadığı kayıplarla korkulu rüya görmeye başladı. Sezonun ilk 2 dış saha maçında Kocaelispor'u 2-0, Erzurumspor FK'yı 2-1 mağlup eden siyah-beyazlılar daha sonra gurbette çıktığı randevularda 3 puanı bir arada göremedi.

        Son deplasman galibiyetini 25 Ağustos 2023'te Erzurum'da alan Manisa temsilcisi daha sonra evinden uzakta çıktığı 11 karşılaşmada 4 beraberlik, 7 yenilgi alıp 29 puan bıraktı. Deplasmanda çıktığı 13 maçta 10 puan alabilen siyah-beyazlılar, dış sahada en az puan toplayan 3'üncü takım konumunda.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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