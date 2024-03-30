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        Manisa'da korkuluk demirine sıkışan köpek kurtarıldı

        Manisa'nın Salihli ilçesinde bir bahçenin demir korkuluğuna sıkışan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2024 - 15:32 Güncelleme: 30.03.2024 - 15:32
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        Manisa'da korkuluk demirine sıkışan köpek kurtarıldı
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        Manisa'nın Salihli ilçesinde bir bahçenin demir korkuluğuna sıkışan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Beşeylül Mahallesi'nde bulunan bir bahçenin demir korkuluklarına köpeğin sıkıştığını gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Salihli amirliği ekipleri, köpeği kurtardı.

        Köpeğin herhangi bir yarasının olmadığı belirlendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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