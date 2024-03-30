Manisa'da korkuluk demirine sıkışan köpek kurtarıldı
Manisa'nın Salihli ilçesinde bir bahçenin demir korkuluğuna sıkışan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Manisa'nın Salihli ilçesinde bir bahçenin demir korkuluğuna sıkışan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Beşeylül Mahallesi'nde bulunan bir bahçenin demir korkuluklarına köpeğin sıkıştığını gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Salihli amirliği ekipleri, köpeği kurtardı.
Köpeğin herhangi bir yarasının olmadığı belirlendi.
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