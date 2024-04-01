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        Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanan CHP'nin adayı Ferdi Zeyrek'ten açıklama:

        Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre kazanan CHP'nin adayı Ferdi Zeyrek, "Seçim sonuçları açıklandı, sandığa sahip çıktık. Bana oy atan atmayan, partili partisiz artık 1,5 milyon insanın başkanı olacak Ferdi Başkan geliyor." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.04.2024 - 02:08 Güncelleme: 01.04.2024 - 02:08
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        Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanan CHP'nin adayı Ferdi Zeyrek'ten açıklama:
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        Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre kazanan CHP'nin adayı Ferdi Zeyrek, "Seçim sonuçları açıklandı, sandığa sahip çıktık. Bana oy atan atmayan, partili partisiz artık 1,5 milyon insanın başkanı olacak Ferdi Başkan geliyor." dedi.

        Zeyrek, partisinin İl Başkanı İlksen Özalper ve Şehzadeler Belediye Başkan adayı Gülşah Durbay ile Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan partililere hitap etti.

        Sandıklardan gelen son verilere göre seçimi kazandıklarını söyleyen Zeyrek, partililerden kutlama yaparken kimseyi rencide etmemelerini istedi.

        Zeyrek, kimseyi ayrıştırmadan, ötekileştirmeden adaletli ve eşit hizmeti getireceğini vurgulayarak, "Seçim sonuçları açıklandı, sandığa sahip çıktık. Bana oy atan atmayan, partili partisiz artık 1,5 milyon insanın başkanı olacak Ferdi Başkan geliyor. Bu kutlama burada kalsın, kimseye zarar gelmesin çünkü Manisa'daki her insan benim kardeşimdir." ifadelerini kullandı.

        Her zaman halkın içine bir başkan olacağını belirten Zeyrek, yarından itibaren tüm sözlerini yerine getirmek üzere kolları sıvayacağını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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