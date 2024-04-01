Manisa'da 3 kişinin öldüğü kazada yaralanan çocuk hastanede hayatını kaybetti

Manisa'nın Salihli ilçesinde, dün Nadi Çekin (68) yönetimindeki 45 AFN 092 plakalı hafif ticari araç, İzmir-Ankara E96 kara yolu Mersinli Mahallesi mevkisinde, M.A'nın (25) kullandığı 63 M 3704 plakalı sabun yüklü tıra arkadan çarpmış, sürücü Çekin ile araçtaki Alime Çekin (65) ve Halime Yıldız Çekin (30) yaşamını yitirmişti.

Ardes Aras Çekin'in kazada ölen Halime Yıldız Çekin'in oğlu, Nadi Çekin ile Alime Çekin'in ise Ardes Aras Çekin'in babasının amcası ve yengesi olduğu öğrenildi.

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