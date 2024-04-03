Soma Belediye Başkanı Sercan Okur, mazbatasını aldı
Manisa'nın Soma ilçesinde CHP'den Belediye Başkanı seçilen Sercan Okur, mazbatasını aldı.
Manisa'nın Soma ilçesinde CHP'den Belediye Başkanı seçilen Sercan Okur, mazbatasını aldı.
Adliyede mazbatasını alan Okur'u partililer sloganlarla karşıladı.
Daha sonra Cengiz Topel Meydanı'ndaki Atatürk Anıtına çelenk sunan Okur, belediye binasına geçti.
Makam odasının kapısını söken Okur, "Görev yaptığım süre zarfında kapım herkese açık olacak. Ulaşılabilir bir belediye başkanı olacağım." dedi.
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