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        Manisa'da 100 kaçak tabanca ele giçirildi, 2 kişi tutuklandı

        MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde polis ekiplerinin durdurduğu otomobil ile TIR'ın dorsesinde yapılan aramada 100 ruhsatsız tabanca ve 100 şarjör ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.04.2024 - 19:19 Güncelleme: 04.04.2024 - 19:25
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        Manisa'da 100 kaçak tabanca ele giçirildi, 2 kişi tutuklandı
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        MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde polis ekiplerinin durdurduğu otomobil ile TIR'ın dorsesinde yapılan aramada 100 ruhsatsız tabanca ve 100 şarjör ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, dün Adana'dan Manisa'ya silah kaçakçılığı bilgisi üzerine harekete geçti. Şüpheli araçların geçiş güzergahı üzerinde önlem alan ekipler, tespit edilen otomobil ve TIR'ı durdurdu. Araçlarda yapılan aramada 100 adet ruhsatsız tabanca ve 100 adet şarjör ele geçirildi. Şüphelilerin ifadelerinden yola çıkarak TIR'ın dağıtım yaptığı kargoları teslim alan kişilere yönelik Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İzmir'de operasyon yapıldı. Belirlenen adreslere düzenlenen baskınlarda A.P. (23) ve S.C.S. (18) gözaltına alındı. 2 şüpheli sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece bugün tutuklandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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